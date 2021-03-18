أسعار الذهب اليوم في مصر 18-3-2021.. تراجع عيار 21 نهاية التعاملات

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-3-2021، بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم، بسوق الصاغة المحلية، بعد هبوط سعر الذهب عالميًّا في بورصة المعادن بلندن بشكل ملحوظ، في اليوم الرابع للتعاملات بعد صعود الأسعار بقوة في التعاملات الصباحية.

وسجل سعر الذهب تراجعا في التعاملات، بمقدار 4 جنيهات للجرام ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 765جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التي سجلت 769 جنيهًا للجرام، غير شاملة المصنعية. الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-3-2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (874 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 874 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (765 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 765جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (656 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 656 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيها)

وتراجع الجنيه الذهب في مصر ليبلغ نحو 6120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلى.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27065 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 874 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1725 دولارات.

سعر الذهب يعاود الهبوط مع تراجع المبيعات

وتراجعت أسعار الذهب عالميا في السوق الفورية خلال التعاملات بنحو 0.4% إلى 1732 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعدت أكثر من 1.2% صباح اليوم الخميس، مع استمرار تراجع الاقبال محليا.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.