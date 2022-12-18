أسعار الذهب اليوم في مصر 18-12-2022.. وعيار 21 يخسر 50 جنيها

تراجع متواصل وملحوظ صباح اليوم سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-12-2022 بشكل كبير في مطلع تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، رغم إغلاق بورصة المعادن الدولية لليوم الثاني على التوالي للإجازة الأسبوعية.

ومن المقرر أن تستأنف البورصة الدولية تعاملاتها غدا ، فيما خسر جرام الذهب في مصر حوالي 25 جنيها صباحا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في القاهرة الآن نحو 1775 جنيها، مقارنة بسعره في سوق الصاغة أمس البالغة 1800 جنيه، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-12-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2010 جنيهات)

وواصل سعر الجرام الأعلى سعرا في مصر انخفاضه لليوم الثاني وهو عيار 24 ليسجل 2010 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1750 جنيها)

وتراجع أيضا صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بقوة نتيجة تذبذب السعر محلياً في التعاملات ليبلغ 1750 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1500 جنيه)

كما خسر سعر جرام الذهب صباح اليوم عيار 18، حوالي 50 جنيها ليسجل 1500 جنيه ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14000 جنيه)

فيما فقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيه من قيمته ليبلغ نحو 14000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يحافظ سعر أوقية الذهب عيار 24 على مستوياته ليسجل نحو 62 ألف جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 2 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية نتيجة إغلاقها للإجازة الأسبوعية على مستوى نحو 1794 دولارا.