أسعار الذهب اليوم في مصر 18-12-2022.. وعيار 18 يواصل النزيف ويخسر 40 جنيها

شهدت كافة أعيرة المعدن الأصفر انخفاضا جديدا في سوق الصاغة ليتراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18-12-2022 في التداولات المسائية على خلفية زيادة المعروض من الذهب محليا رغم استقرار سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية لليوم الثاني على التوالي للأجازة الأسبوعية.

وفقد المعدن الأصفر فقد حوالى 40 جنيها جملة واحدة في التداولات المسائية ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وشيوعا نحو 1710 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1750 جنيها، غير شاملة المصنعية وفقا لمنصة أي صاغة.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 18-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1965 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعه الملحوظ في مصر ، ليسجل 1965 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1710 جنيهات)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليفقد الجرام نحو 40 جنيها اليوم في التعاملات ليبلغ 1710 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1454 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط جديد ، لاسيما وانه العيار الاقل سعرا في مصر ليسجل 1454 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13680 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 320 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 13680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 60916 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.710 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقرت مجددا سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1791 دولار علي خلفيه اغلاق بورصة المعادن الدولية.