أسعار الذهب اليوم في مصر 18-11-2022.. عيار 21 يرتفع عند أعلى مستوى بالتاريخ

اشتعلت مجددًا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-11-2022 في التعاملات المسائية في محال الصاغة على مستوى الجمهورية، مدفوعة بتحرك الطلب وصعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن لمستويات 1766 دولارا في آخر أيام التداولات.

وقالت شعبة المعادن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب سجل أعلى مستوى له في تاريخه داخل السوق المحلية، بعد ارتفاع الجرام نحو 12 جنيهًا اليوم ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية نحو 1276 جنيها، مقارنة بسعره صباحا الذى سجل فيه 1264 جنيها، غير متضمن المصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-11–2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1457 جنيها)

12 جنيها اجمالى ارباح سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات ليبلغ 1457 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1276 جنيها)

واشتعل مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1276 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1095 جنيهًا)

فيما اوضحت الشعبة ان سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ايضا محليا ليبلغ 1095 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10208 جنيها)

وبلغ اجمالى ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 96 ليسجل 10208 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 45176 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.457 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وصعدت الاوقية في التعاملات بالبورصة العالمية للمعادن نتيجة هبوط سعر الدولار عالميا ليقفز سعر الذهب عالميًّا خلال التعاملات وتسجل نحو 1766 دولارا.