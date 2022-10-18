أسعار الذهب اليوم في مصر 18-10-2022.. وتراجع عيار 21

من جديد انخفضت كل أعيرة المعدِن الأصفر بشكل متواصل في سوق الصاغة لتتراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-10-2022 في التداولات المسائية؛ على خلفية زيادة المعروض من الذهب محليًّا وهبوط سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، وخسارة الأوقية نحو 5 دولارات بالبورصة.

وفقًا لعضو في شعبة الذهب لـ”المال”، بلغ إجمالي خسائر سعر الذهب محليًّا حوالى 5 جنيهات، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وشيوعًا نحو 1108 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1113 جنيهًا، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1266 جنيهًا)

وهبط بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، ليسجل 1266 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1108 جنيهات)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 خسائره في مصر ليفقد الجرام نحو 4 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1108 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (948 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا، تراجعًا محليًّا ليبلغ 948 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8864 جنيهًا)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8864 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 39245 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 1.266 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض مجددًا سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1649 دولارًا مساء اليوم بعد تسجيلها نحو 1660 دولارًا صباحًا ليحدث حركة هبوط ملحوظة الآن.