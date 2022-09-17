أسعار الذهب اليوم في مصر 17-9-2022.. وعيار 21 يسجل 1115 جنيها

انتهت البورصة العالمية للمعادن من تعاملاتها الأسبوعية على ثبات عند مستويات منخفضة في سعر الذهب اليوم، فيما حافظت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-9-2022 في نهاية تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية، بعد انهيار الأوقية عالميا لأقل مستوى في 3 أشهر.

وعلمت المال من نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه رغم هبوط المعدن عالميا فإن سعر الجرام محليا حافظ على مستوياته المرتفعة، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1115 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات على مدار اليوم ، ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1115 جنيه)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ويسجل 1115 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ، ليسجل 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8928 جنيه)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثباته ليسجل نحو 8928 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات بنحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما هبطت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1676 دولار مع ثباته غدا عالميا.