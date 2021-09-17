اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 17-9-2021 وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

عيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام
عمر سالم 6:41 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 6:41 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا كبيرا في التعاملات المسائية لبورصة المعادن، لينخفض معها أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17-9-2021 بشكل ملحوظ، في سوق الصاغة المحلية، ما يساهم في جذب الطلب محليا.

وتراجع سعر الذهب في السوق المحلية نحو 3 جنيهات للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 773 جنيها، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 776 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد
الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-9–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (884 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 884 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (773 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثانى  في التعاملات ليبلغ 773 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (661 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا تراجعه محليا ليسجل 661 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6184 جنيها)

وخسر  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  ليتراجع ويسجل نحو 6184 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27404 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 884 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1754 دولارا.

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وتسود حالة من التذبذب في  أسعار الذهب اليوم في مصر على مدار التعاملات، وتسجل تذبذبا كبيرا وتشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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