أسعار الذهب اليوم في مصر 17-8-2022.. عيار 21 يتراجع 6 جنيهات

شهدت أعيرة المعدن الأصفر تراجعا قويا منتصف تعاملات اليوم ليخسر المكاسب التى حققها صباحا وتنخفض أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-8-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات، بعد تراجع سعر الأوقية عالميا ببورصة المعادن نحو 14 دولارا في ثالث أيام التداولات الأسبوعية.

وتراجع جرام الذهب اليوم في مصر 6 جنيهات في التعاملات الآن ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1076 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1082 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1220 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1220 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1076 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط أوقية الذهب ليتراجع منتصف اليوم بسوق الصاغة ليبلغ 1076 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (916 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا ليسجل 916 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8608 جنيهات)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسبه ليتخلىعن مستويا ويسجل نحو 8608 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37820 جنيها، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.220 مليون جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1762 دولارا مساء اليوم.