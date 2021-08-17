أسعار الذهب اليوم في مصر 17-8-2021.. وتراجع عيار 21 جنيهين

عاودت الأسواق العالمية للمعادن الانخفاض في نهاية ثاني أيام تعاملاتها الأسبوعية على هبوط لسعر أوقية الذهب، ومعها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-8-2021 في محالّ الصاغة بالسوق المحلية، في منتصف تعاملات اليوم المسائية، وسط تذبذب في الأسواق العالمية والمحلية وتراجع المبيعات محليًّا.

وفقَد سعر الذهب في مصر نحو جنيهين، مساء اليوم، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 784 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس المسائية والتى سجلت 786 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. اسعار الذهب في مصر اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-8-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل، لليوم الثاني في التعاملات، ليبلغ 784 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (673 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليًّا ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6272 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6272 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21؛ العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27776 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.