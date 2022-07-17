أسعار الذهب اليوم في مصر 17-7-2022.. وعيار 21 يفقد 15 جنيها خلال أسبوع

شهد سعر الذهب اليوم ثباتا عالميا على خلفية عدم وجود تداول في البورصة العالمية للأجازة الاسبوعية ليسجل أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-7-2022 استقرارا متواصلا على مدار اليوم وحتي نهاية التعاملات بسوق الصاغة المحلية.

وخسر جرام الذهب نحو 15 جنيها من قيمته على مدار الأسبوع الماضي على خلفية هبوط سعر الأوقية ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 990 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال أمس ، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

ووفقا لشعبة الذهب تقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 17-7-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1134 جنيها)

وعلمت المال من عضو بالشعبة ، فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1134 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (990 جنيه)

واضافت الشعبة تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة ليشهد ثباتا ملحوظا في التعاملات ، وببلغ 990 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (845 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 845 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7920 جنيها)

فيما اوضحت ان سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 7920 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35154 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.134 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1704 دولارًا للاوقية