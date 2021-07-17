اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 17-7-2021.. واستقرار عيار 21

وعيار 21 يسجل 792 جنيهًا للجرام
عمر سالم 4:56 م, السبت, 17 يوليو 21 4:56 م, السبت, 17 يوليو 21

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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 17-7-2021، في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغة المحلية،  ومع إغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها للإجازة الأسبوعية وسط ثبات في سعر أوقية الذهب منذ تعاملات أمس الجمعة.

ولم يشهد سعر الذهب في مصر أي تغيرات في التعاملات الآن ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 792 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب
سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (905 جنيهات)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 905 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتًا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 792 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما استقر أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6336 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28058 جنيهًا، وتزِن الأوقية حوالى 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 905 جنيهات، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولارًا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا وفي البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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