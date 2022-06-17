أسعار الذهب اليوم في مصر 17-6-2022.. استقرار عيار 21 مساءً



سجلت البورصة العالمية للمعادن ثباتًا ملحوظًا بعد أرباح كبيرة في أوقية الذهب نهاية التعاملات الأسبوعية، لتستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-6-2022 في التداولات المسائية في سوق الصاغة المحلية، قبل أن تغلق السوق المحلية للإجازة الأسبوعية غدًا.

وارتفع سعر الذهب محليًا على مدار اليوم وأمس، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1005 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم، غير شاملة المصنعية، وسط تراجع في الإقبال على المعدن الأصفر محليًا.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وعلمت المال ان سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقر بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1150 جنيها، كما انه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1005 جنيهات)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1005 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يتغير على مدار اليوم ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8040 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوي منخفض لتبلغ نحو 35712 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وربحت اوقية الذهب أكثر من 30 دولارا عالميا ليغلق سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1850 دولارًا، بعد اعلان الفيدرالي الامريكي خفض سعر الفائدة بنحو 75 نقطة.