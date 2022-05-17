أسعار الذهب اليوم في مصر 17-5-2022.. وعيار 21 يخسر 4 جنيهات

هبوط جديد خلال تعاملات اليوم المسائية شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-5-2022 بشكل طفيف، بالتزامن مع خسارة أوقية الذهب نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن على مدار اليوم، وتوقعات بمزيد من الهبوط نتيجة صعود العائد على السندات الأمريكية.

وقال عدد من التجار إنه من الصعب توقع تحديد سعر المعدن الأصفر بشكل دقيق، لكنه يتم تداول سعر الذهب مساء اليوم عند 1080 جنيهًا للجرام لسعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، مقارنة بسعره في التعاملات الصباحية التى سجلت 1084 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1235 جنيهًا)

وشهد العيار الأعلى سعر في مصر وهو جرام الذهب عيار 24، تراجعًا بشكل طفيف، ليسجل 1235 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1080 جنيهًا)

وخسر عيار 21 نحو 5 جنيهات الآن خلال التعاملات المسائية مع انخفاض أوقية الذهب ليتراجع على مدار اليوم في التعاملات ويبلغ 1080 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (925 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا، وسجل تراجعًا محليًّا ليبلغ 925 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8640 جنيهًا)

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد خسر 32 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8640 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38285 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1815 دولار نهاية اليوم.