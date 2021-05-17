أسعار الذهب اليوم في مصر 17-5-2021 وعيار 21 يسجل 799 جنيها

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-5- 2021، ارتفاعاتها المتتالية على مدار تعاملات اليوم مع صعود اوقية الذهب في التعاملات ببورصة المعادن العالمية في اول ايام التعاملات بعد الاجازة الاسبوعية ، ليتأثر بها السعر بسوق الصاغة محليا.

ويشهد الذهب محليا ارتفاعات بعد هبوط عنيف الفترة الماضية ، ليرتفع مجددا بقيمة 3 جنيهات ، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 799 جنيه للجرام، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات الان التى سجلت 796 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-5–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (912 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 912 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (799 جنيه)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 799 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (685 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 صعودا ليبلغ 685 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6392 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6392 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28292 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 912 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1866 دولارًا.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.