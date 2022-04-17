أسعار الذهب اليوم في مصر 17-4-2022.. وعيار 21 يربح 24 جنيها خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 17-4-2022 استقرارا ملحوظا في منتصف تعاملات اليوم المسائية بكافة محال الصاغة على مستوى الجمهورية ، على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم عالميا وعدم تغير قيمة الأوقية بسبب إغلاق بورصة المعادن وتوقف التعاملات للإجازة الأسبوعية.

وربحت أسعار الذهب محليا نحو 24 جنيها للجرام خلال اسبوع ،فيما يستأنف التداول غدا الاثنين بالبورصة العالمية ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1019 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الاحد الماضي نحو 995 جنيها غير شامل المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 17-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1164 جنيها)

ويعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري والذي شهد استقرار خلال التعاملات ليبلغ 1164 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1019 جنيه)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1019 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (873 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 873 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8152 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8152 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36115 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.164 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1978 دولار ، فيما يؤكد تجار الذهب تراجع الطلب محليا نتيجة صعود السعر بشكل قوي خلال الفترة الاخيرة ما تسبب في عزوف البعض عن الشراء لتسجيل أسعار الذهب اليوم في مصر لمستويات تاريخية حيث يتخطي سعر الجرام 1100 جنيها اذا ما تم اضافة المصنعية للسعر.