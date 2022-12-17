أسعار الذهب اليوم في مصر 17-12-2022.. وعيار 24 يخسر 110 جنيهات للجرام

تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-12-2022 ، بنهاية التعاملات المسائية اليوم في سوق الصاغة المحلية ، على خلفية تراجع الطلب وتذبذب الأسعار ، رغم ارتفاع سعر الاوقية عالمياً في تعاملات البورصة العالمية للمعادن.

وبلغت اجمالى خسائر المعدن الاصفر اليوم نحو 110 جنيها للجرام الواحد في السوق المحلي ، ليبلغ سعر جرام عيار 24 الاقل مبيعا في القاهرة الآن نحو 2058 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في سوق الصاغة أمس البالغة 2157 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (2058 جنيها)

وهبط بشكل عنيف سعر الجرام الأن عيار 24، ليسجل 2058 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1800 جنيهات)

كما تراجع على مدار التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة تذبذب السعر محلياً ليبلغ 1800 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1545 جنيهًا)

وانخفض بشكل حاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، بالتعاملات المسائية اليوم ليسجل 1545 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14400 جنيها)

وبلغ اجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 800 جنيها ليبلغ نحو 14400 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وواصل سعر أوقية الذهب عيار 24 الهبوط المستمر نحو 63798 ألف جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.058 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت البورصة العالمية تعاملاتها اليوم للاجازة الاسبوعية على ارتفاع بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1794 دولار ويعاود تداولاته الاثنين