أسعار الذهب اليوم في مصر 17-12-2022.. وعيار 18 يتراجع 75 جنيها للجرام

قالت منصة “آي صاغة” لبيع وتداول الذهب والمجوهرات إن هناك انخفاضات متتالية في أسعار الذهب اليوم في مصر 17-12-2022 حيث فقد الجرام عيار 18 نحو 75 جنيها من قيمته السوقية على مدار التداولات بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن على ارتفاع في سعر اوقية الذهب عالميا.

وأضافت المنصة أن سعر جرام الذهب في مصر تراجع نحو 75 جنيها في تعاملات اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 18 الأكثر انتشارا في القاهرة الآن نحو 1545 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس داخل تعاملات سوق الصاغة البالغة 1620 جنيها، غير متضمنة المصنعية، بالتزامن مع تذبذب سعر المعدن على مدار التداولات.

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (2058 جنيها)

وانخفض سعر الجرام الأن عيار 24، ليسجل 2058 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1800 جنيه)

وأشارت المنصة على صفحتها إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبط بقوة نتيجة تذبذب السعر محلياً في التعاملات ليبلغ 1800 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1545 جنيهًا)

وتراجع بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، منتصف اليوم ليسجل 1545 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14400 جنيه)

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 600 جنيه ليبلغ نحو 14400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 63798 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 2.058 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما قفز بنهاية تعاملات البورصة العالمية الصعود في تداولاته‍ا أمس بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب نحو 1791 دولارا .