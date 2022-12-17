أسعار الذهب اليوم في مصر 17-12-2022.. عيار 21 يواصل مستوياته بعد قرض صندوق النقد

استقرت صباح اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-12-2022 بشكل ملحوظ بعد تسجيلها أعلى مستوى لها في تاريخها، بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن الدولية على ارتفاع سعر أوقية الذهب في آخر تداولاتها، وتحقيقها أرباحًا بقيمة 10 دولارات.

وعلمت “المال” من مصادر في سوق الصاغة، أن السوق تسوده ضبابية حاليًا حول توقعات المعدن بعد إعلان صندوق النقد الدولي على إقراض مصر قرضًا، بقيمة 3 مليارات دولار، وأن السوق تنتظر وضوح الرؤية حول سعر الدولار أمام الجنيه، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوي الجمهورية في الوجهين البحري والقبلي نحو 1900 جنيه للجرام.

سعر الذهب والدولار

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2170 جنيها)

واستقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ، ليسجل الاعلى في مصر بالتعاملات عند 2170 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1900 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الاستقرار بشكل ملحوظ ليبلغ 1900 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1620 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليسجل نحو 1620 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (15200 جنيه)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح كبيره امس ليبلغ نحو 15200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما بدأت التعاملات اليوم على ثبات سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ 67270 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.170 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1791 دولار.