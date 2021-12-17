أسعار الذهب اليوم في مصر 17-12-2021 وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات



لليوم الثاني على التوالي يرتفع سعر الذهب اليوم عالميا في منتصف تعاملات اليوم، بالتزامن مع صعود للمعدن الأصفر في تداولات بورصة المعادن العالمية الآن، ليقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-12-2021 في تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية.

ويصل قيمة ما ارتفعه سعر الجرام الآن نحو 3 جنيهات، بعد قفزة في البورصة العالمية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 794 جنيها للجرام، بعد صعوده صباحا حيث سجل في بداية التعاملات 791 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

أسعار الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-12-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة جنيهين بعد صعوده بشكل كبير خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (794 جنيه)

كما كسب سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3 جنيهات الان في التعاملات ليبلغ 794 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 682 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6352 جنيها)

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6352 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28025 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولارا.

ويرجع ارتفاع سعر الذهب عالميا ومحليا الى هبوط سعر الدولار عالميا، ما ساهم في ارتفاع الطلب على المعدن الاصفر عالميا بعد بيانات امريكيه ساهمت في هبوط سعر الدولار ليرتفع سعر اوقية الذهب الآن بنحو 30 دولارا.