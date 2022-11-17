أسعار الذهب اليوم في مصر 17-11-2022.. وعيار 21 يسجل 1265 جنيها

استقر صباحًا خلال التداولات سعر الذهب اليوم عالميًّا رابع أيام التعاملات الأسبوعية ببورصة المعادن بلندن، ليثبت معه أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17-11-2022 في التداولات الصباحية بكل محالِّ الصاغة على مستوى الجمهورية بعد صعود طفيف أمس.

ووفقًا لشعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقد شهد جرام الذهب ثباتًا ملحوظًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1265 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها أمس غير متضمنة المصنعية، فيما لا يزال الطلب منخفضًا بشكل قوي في الأسواق.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1446 جنيهًا)

وأضافت الشعبة، صباح اليوم، أن جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا واصل مستوياته خلال التعاملات ليبلغ 1446 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1265 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارًا جديدًا في التداولات الصباحية ليبلغ 1265 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1085 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليواصل مستواه عند 1085 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10120 جنيهًا)

وثبت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ 10120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44826 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.446 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1776 دولارًا.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من عدة عوامل؛ أبرزها حال تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية، ما يدفع المعدِن الأصفر محليًّا للصعود.