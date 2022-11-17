أسعار الذهب اليوم في مصر 17-11-2022.. وتراجع عيار 21

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17-11-2022 بشكل طفيف منتصف التداولات في سوق الصاغة ، على خلفية تراجع سعر الذهب اليوم عالميا خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن بحوالى 12 دولار للاوقية الواحدة في ظل توجه المستثمرين لجني الأرباح التى حققها المعدن الاصفر عالميا.

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 3 جنيهات في التداولات المسائية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1262 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي سجل 1265 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1444 جنيها)

ووفقا للاسعار الجديدة فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 1444 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1262 جنيه)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هبوط اوقية الذهب عالميا ليبلغ 1262 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1082 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 3 جنيهات ليتراجع عند مستويات 1082 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10096 جنيه)

وبلغ خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 32 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 10096 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44764 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.444 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وخسرت اوقية الذهب بشكل ملحوظ لتفقد اعلى مستوي سجلته منذ ابريل الماضي وتسجل الاوقية عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1758 دولار ، مع مع ارتفاع سعر الدولار عالميا امام باقي العملات ما ساهم في بيع المستثمرين المعدن للاستثمار في الدولار