أسعار الذهب اليوم في مصر 17-11-2021 وعيار 21 يتراجع جنيها

شهدت البورصة العالمية تراجع ملحوظ في سعر الذهب اليوم في ثالث ايام التعاملات عقب ارتفاعات متتاليه ، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 17-11-2021 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم بالتزامن مع قيام المستثمرين بحالة بيعية للمعدن الاصفر لجني الأرباح التى حققها الذهب .

ومع هبوط سعر الذهب خسر الجنيه الذهب الان في السوق المحلي نحو 8 جنيها ، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا الآن نحو 810 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات مساء امس التى سجلت 811 جنيها، غير متضمنة المصنعية ، مع استمرار تراجع الطلب في المبيعات

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 17-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (925 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بقيمة جنيهان بعد ان سجل تراجعا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 925 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 810 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض بشكل ملحوظ على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 810 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (694 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا هبوطا محليا ليسجل 694 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الان نحو 8 جنيها ويسجل نحو 6480 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28675 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 925 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 10 دولارات لتسجل نحو 1858 دولار.