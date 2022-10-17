أسعار الذهب اليوم في مصر 17-10-2022.. وانخفاض عيار 21 رغم ارتفاعه عالميا

ارتفع عالميا سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية بأكثر من 0.6% ، فيما تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 17-10-2022 في منتصف تعاملات اليوم بشكل متواصل بمختلف المحافظات علي خلفية زيادة المعروض من المعدن الأصفر محليا وتراجع الطلب بسوق الصاغة.

وعلمت المال من نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا، أن الذهب يتأثر بقوي العرض والطلب ، فيما يتم تداول سعر الذهب عند 1111 جنيها للجرام لسعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1114 جنيها بتراجع 3 جنيهات ، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 17-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وأضاف نجيب أن جرام الذهب عيار 24 تراجع بشكل طفيف، ليسجل 1270 جنيها ، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (111 جنيه)

ووفقاً لسكرتير شعبة الذهب السابق فإن عيار 21 فقد نحو 3 جنيها من قيمته خلال التعاملات، ليبلغ 1111 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8888 جنيه)

وخسرالجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيهاً من قيمته ليهبط ويبلغ نحو 8888 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1663 دولار منتصف اليوم.