أسعار الذهب اليوم في مصر 16-9-2022.. وعيار 21 يواصل ثباته

سجلت أوقية الذهب ثبات بنهاية تعاملات الأسبوع في بورصة المعادن بعد ارتفاع ملحوظ قبل توقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية غدا، فيما استقر أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022 مع التعاملات المسائية اليوم بكافة محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من ارتفاع الطلب عليه وحال تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1115 جنيها للجرام، وهي نفس مستوياته صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1273 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب في مصر فإن سعر جرام الذهب عيار 24 عاود الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1273 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1115 جنيه)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تأثر بالسعر العالمي للاوقية ليواصل ثباته في التعاملات ليبلغ 1115 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (955 جنيهًا)

واستقر أيضا مساء سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 955 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8920 جنيه)

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته نحو 8920 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.273 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1676 دولار بعد ان سجلت اقل مستوي في شهر نتيجة صعود سعر الدولار عالميا أمام باقي العملات ليؤثر على مستوي الذهب عالميا.