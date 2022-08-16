أسعار الذهب اليوم في مصر 16-8-2022.. و17 جنيها ارتفاعا في عيار 21

عززت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-8-2022 من مكاسبها بمنتصف تعاملات اليوم بسوق الصاغة على مستوى الجمهورية، بالرغم من تراجع سعر الذهب عالميا في بورصة المعادن خلال ثاني أيام التداولات الأسبوعية.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن إجمالي ارتفاع المعدن الأصفر في السوق المحلية بلغ نحو 17 جنيها للجرام الواحد، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي لنحو 1066 جنيها، مقارنة بسعره صباحا إذ سجل 1049 جنيها، بدون المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-8-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1216 جنيها)

وأضاف ميلاد أن سوق الذهب تشهد تذبذبا ملحوظا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن ، وهو الأعلى سعرا في مصر بالتعاملات 1216 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1066 جنيها)

وأوضح في تصريحات لـ “المال أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عاود الارتفاع في التعاملات المسائية ليبلغ 1066 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (914 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 914 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8528 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8528 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 37696 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.216 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1776 دولارا.

فيما انخفضت أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.46% أو 8.30 دولار، لتسجل نحو 1789، وذلك بعد أن انخفض المعدن النفيس بأكثر من 1%، أمس الاثنين، ليصل لأدنى مستوى في أسبوع يوم بعدما أثارت البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة مخاوف من حدوث ركود.