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أسعار الذهب اليوم في مصر 16-8-2021 وعيار 21 يرتفع جنيهان

عيار 21 يسجل 783 جنيها للجرام
عمر سالم 4:16 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 4:16 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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واصلت أسعار اوقية الذهب تسجيل ارتفاعات جديدة وطفيفه في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأثنين ببورصة المعادن العالمية، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-8-2021، بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائية بسوق الصاغة المحلية .

وارتفع سعر جرام الذهب جنيهان الآن، ومن المرتقب أن يستمر سعر جرام الذهب الآن في مصر، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 783 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات اليوم الصباحيه التى سجلت 781 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (894 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 894 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (783 جنيها)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني  في التعاملات ليبلغ 783 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه محليا ليسجل 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6264 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6264 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27714 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 894 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1785 دولارا.

من جانبه قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفه التجارية، إن سعر الذهب في مصر والعالم مرشح للصعود، مع هبوط سعر الدولار الأمريكي، ليرتفع الإقبال على المعدن الأصفر، وسط توقعات بمواصلة الذهب الصعود مع توقعات بزيادة عدد إصابات فيرس كورونا مجددا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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