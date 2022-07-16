أسعار الذهب اليوم في مصر 16-7-2022.. واستقرار عيار 21 مساء

اغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الاسبوعية على ثبات في سعر اوقية الذهب عالميا ، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-7-2022 في منتصف التعاملات في سوق الصاغة المحلية ، قبل ان تغلق السوق المحليه ايضا للاجازة الاسبوعية غدا.

نزيف قوي سجله سعر الذهب على مدار الاسبوع بشكل عنيف بالاضافة للسعر العالمي ، بعد ارتفاعه بداية الاسبوع الماضي ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 988 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم ، غير شامله المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1134 جنيها)

وعلمت المال ان سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقر بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1137 جنيها، كما انه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (988 جنيه)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 988 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (845 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يتغير على مدار اليوم ليبلغ 845 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7904 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوي منخفض لتبلغ نحو 35154 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.134 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1704 دولارًا.

وفقدت اوقية الذهب اكثر من 1% في نهاية التعاملات امس حيث فقدت اكثر من 30 دولارا نتيجة صعود الدولار عالميا وارتفاع عائد السندات الامريكية.