اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 16-7-2021 وتراجع عيار 21 جنيهان

وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام
عمر سالم 5:39 م, الجمعة, 16 يوليو 21 5:39 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-7-2021 بشكل مفاجئ بعد رحلة صعود سجلتها على مدار الأيام الماضية، ليفقد صعر الذهب جزءا من مكاسبه بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع هبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية.

وشهد سعر جرام الذهب في مصر اليوم هبوط بقيمة جنيهان للجرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 792 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 794 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار الجنيه.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-7–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (905 جنيهات)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 905 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني  في التعاملات ليبلغ 792 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (678 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6340 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6340 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28055 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 905 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1813 دولارًا.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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