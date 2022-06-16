أسعار الذهب اليوم في مصر 16-6-2022.. وعيار 21 يواصل قفزاته

قفزة ملحوظة سجلتها أوقية الذهب بأكثر من 20 دولارا للأوقية رابع أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد ارتفاعها أمس، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-6-2022 أعلى سعر في الأسبوع الجاري ليستفيد المعدن الأصفر من رفع سعر الفائدة الأمريكية.

وربحت أوقية الذهب أكثر من 1.7% من قيمتها، وواصل سعر الذهب ارتفاعاته ويربح 4 جنيهات، ليبلغ جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1006 جنيهات للجرام، بعد هبوطه أمس التى سجلت 1002 جنيه، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1152 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعر سجل أرباحا بنحو 4 جنيهات، في تعاملات الصباح، ليبلغ 1152 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيهات)

أما العيار الأعلى مبيعا وانتشارا في مصر فهو جرام الذهب عيار 21 شهد قفزة جديدة ليواصل مسلسل ارتفاعاته مثل باقي الأعيره بالتعاملات ليبلغ 1006 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 (865 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليربح 5 جنيهات نظرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والاكثر في حساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8048 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35712 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.152 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1848 دولار في التعاملات الاسبوعية للبورصة العالمية بعد اعلان الفيدرالي الأمريكى زيادة سعر الفائدة على الدولار بنحو 75 نقطة.