أسعار الذهب اليوم في مصر 16-5-2022.. وعيار 21 يواصل الخسائر

مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-5-2022 تشهد انخفاصا طفيفا في نهاية تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر ، مع هبوط سعر الدولار امام الجنية المصري ما ساهم في انخفاض المعدن الاصفر وارتفاع الطلب وتراجع حركة البيع انتظارا لعودة الارتفاع مجددا

وفقد سعر جرام الذهب الان نحو 4 جنيهات مساء اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1076 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم التى سجلت 1080 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب جديد

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1232 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 1233 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1076 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هبوط اوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 1076 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (924 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 924 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8608 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8608 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38192 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.232 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1920 دولار وسط توقعات بمعاودة الارتفاع مجددا في البورصة العالمية