اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 16-5-2021 وثبات عيار 21 منتصف التعاملات

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عمر سالم 4:46 م, الأحد, 16 مايو 21 4:46 م, الأحد, 16 مايو 21

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واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-5-2021، الاستقرار بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات اليومية، خلال تعاملات سوق الصاغة المحلية، على خلفية ثبات سعر الذهب، في بورصة المعادن العالمية بلندن نتيجة توقف تعاملاتها للإجازة الاسبوعية

واستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 794 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر طبقا للجودة

الذهب
الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 16-5-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (906 جنيهات)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 906 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (794 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  ثبات بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 794 وجنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (679 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 679 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6352 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6352 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28083 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 831 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 906 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1843 دولارًا.

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تراجع الدولار يرفع سعر الذهب في مصر

وشهد سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرًا على خلفيه تراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية عالميا، ما دفع المستثمرين للجوء لشراء الذهب والاستثمار فيه، بديلا عن الدولار ما دفع المعدن الأصفر للصعود عالميا ومحليا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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