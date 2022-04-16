أغلقت بورصات المعادن العالمية تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ثبات سعر الذهب وعدم تغير سعر الأوقية، لتثبت معها أسعار الذهب في مصر السبت 16-4-2022 ، بعدما صعد المعدن الأصفر رحلة الصعود على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية مع توقعات بهبوطه الاثنين المقبل مع افتتاح التعاملات الأسبوعية وإمكانية جني الأرباح.

وتراجعت مبيعات المعدن الأصفر بالسوق المحلية بعد صعوده بشكل قوي مؤخرا بالتزامن مع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه مع انشغال المواطنين بشراء احتياجات المنزل خلال شهر رمضان، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1018 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر بواية “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1165 جنيها)

شهد سعر الذهب في السوق المحلية ثباتا بداية اليوم ليستمر سعر جرام الذهب عيار 24 عند نفس المستوى ليسجل 1165 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1018 جنيها)

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 1018 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (873 جنيهًا)

لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغير على مدار اليوم مسجلا 873 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8144 جنيها)

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8144 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 الذي سجل نحو 36115 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا ليستمر عند 1.165 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرارا خلال التعاملات اليوم بنحو 1978 دولارًا ، ليجبر أسعار الذهب اليوم في مصر على الثبات المتواصل.