أسعار الذهب اليوم في مصر 16-12-2022.. وعيار 21 يقفز لأعلى سعر في تاريخه

قفزت صباح اليوم خلال تداولات سوق الصاغه المحلية بمختلف المحافظات ، أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 لليوم الثاني علي التوالي ، ليسجل اعلى سعر له في تاريخه بعد انخفاض المعروض وزيادة الطلب ، بالرغم من هبوط سعره عالميا بأكثر من 1% أمس ببورصة المعادن الدولية.

وشهد سعر الجرام اليوم تحقيق ارباح بقيمة 25 جنيها ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1875 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 1850 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2140 جنيها)

على العكس من كل التوقعات ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعرا ليعاود مكاسبه مجددا 2140 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1875 جنيها)

فيما حقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ارباح جديدة بقيمة 25 جنيهات ليحافظ المعدن الاصفر على مستوياته عند 1875 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 18 (1604 جنيهات)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليسجل 1604 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (15000 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق مكاسب 200 جنيها ليبلغ 15000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 144 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 66340 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.140 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت اوقية الذهب خلال أول التداولات الاسبوعية تذبذب على مدار اليوم حيث انخفض صباحا ليعاود نفس مستوياته امس عند 1778 دولارا للأوقية.