أسعار الذهب اليوم في مصر 16-12-2022.. وعيار 18 يسجل 1620 جنيها

من جديد قفزت أوقية الذهب بشكل ملحوظ في آخر أيام التداولات الأسبوعية لبورصة المعادن الدولية بعد تراجعها، فيما ارتفعت أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 لليوم الثاني على التوالي بسوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وقال مصدر مسئول في شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب بالسوق المحلية قفز اليوم بواقع 50 جنيها، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1900 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 1850 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2170 جنيها)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2170 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1900 جنيه)

فيما ارتفع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، بشكل ملحوظ صباحا ليبلغ 1900 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1620 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1620 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (15200 جنيه)

وبلغ ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيها ليبلغ نحو 15200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 67270 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.170 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1791 دولار.