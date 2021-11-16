اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 16-11-2021 وعيار 21 يتراجع جنيهان

عيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام
عمر سالم 6:56 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 6:56 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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أنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليومية على انخفاض سعر الذهب، في تداولات ثاني أيام تعاملاتها، بعد تراجعها بشكل ملحوظ الآن، لتنخفض معها أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-11-2021، في التعاملات المسائية بجميع محال الصاغة بمختلف المحافظات.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا، إن سعر جرام الذهب فى محال الصاغة هبط بقيمة 2 جنيه، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي 812 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره الإثنين، التي سجلت 811 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

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الذهب جديد
الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-11-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (926 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة وسعرا بين الأعيرة، هبوطا في التعاملات الآن نحو 926 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 812 جنيها)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد تسجيله مستوى مرتفعا ليتراجع الان في التعاملات ليبلغ 812 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (696 جنيهًا)

واوضح نجيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا انخفض ليبلغ نحو 696 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6496 جنيها)

وهبطت قيمة سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر لنحو 6496 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28704 جنيها، وتزِن الأوقية 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 926 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1860 دولارًا.

وتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر تذبذب كبير على مدار تعاملات اليوم حيث صعدت الاسعار بقيمة 4 جنيهات صباحا ثم تراجعت الآن لينخفض إلى 812 جنيها للجرام.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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