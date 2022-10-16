أسعار الذهب اليوم في مصر 16-10-2022.. ثبات عيار 21

استقرار ملحوظ شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-10-2022 خلال تداولات اليوم محليا مساءً، متأثرة بالثبات في الأسواق العالمية، على خلفية توقف التعاملات العالمية نتيجة إغلاق بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية لليوم الثاني.

وستعاود بورصة المعادن تداولاتها غدًا الاثنين وسط توقعات بمواصلة الملاذ الآمن هبوطه نتيجة ضغط الدولار على العملات الأجنبيه.

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1116 جنيها للجرام، وهي نفس مستوياته أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 16-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1282 جنيها)

ثبات متواصل سجله جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1282 جنيها، علمًا بأنه العيار الاعلي سعرا في مصر والاقل مبيعا

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1116 جنيه)

وأستقر سعر جرام الذهب عيار 21 علي مدار اليوم في التداولات بسوق الصاغه ليبلغ 1116 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (958 جنيهًا)

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 18 على مستوياته عند 958 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8928 جنيه)

وينشط الطلب حاليا على الجنيه الذهب اليوم في مصر والذي يسجل 8928 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39742 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.282 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1649 دولار ، فيما يتخوف البعض من مواصلة الاحتياطي الامريكي زيادة سعر الفائدة لمواجهة التضخم ما يضغط على الذهب ويجبر المستثمرين للتوجه للاستثمار في السندات الامريكية والتخلي عن الذهب ما يهبط بسعره.