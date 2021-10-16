أسعار الذهب اليوم في مصر 16-10-2021.. وعيار 21 يسجل 776 جنيهًا

استقرار متواصل تشهده تداولات البورصة العالمية للمعادن، اليوم، نتيجة توقف التعاملات، اليوم، للإجازة الأسبوعية في البورصة، وهو ما يظهر ثبات أوقية الذهب، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-10-2021 بنهاية تعاملات اليوم المسائية وسط تراجع عنيف لسعر المعدن الأصفر.

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، إن البورصة العالمية تتوقف، اليوم وغدًا الأحد للإجازة الأسبوعية، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 776 جنيهًا، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات صباح اليوم، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب

اسعار الذهب في مصر اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (887 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 24 لم يشهد أية تغيرات خلال تعاملات اليوم المسائية، كما أنه الأعلى سعرًا بين الأعيرة الأخرى الآن ليسجل 887 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (776 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن خلال تعاملات المساء استقرارًا متواصلًا في التعاملات ليبلغ 776 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (665 جنيهًا)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 665 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو أسعاره نفسها صباح اليوم، كما أنه العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيهات)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيهات، ويزن الجنيه نحو 8 جرامات ذهب من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27496 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 887 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1766 دولارًا.