أسعار الذهب اليوم في مصر 15-9-2022.. استقرار عيار 21 رغم تراجع الأوقية عالميا

ثبات جديد في التعاملات المسائية سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-9-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة، رابع جلسات التداولات بالرغم من الانهيار في سعر الذهب داخل تعاملات بورصة المعادن العالمية وخسارة الأوقية أكثر من 20 دولارا.

وبالرغم من هبوط المعدن الأصفر عالميا إلا أنه حافظ على مستوياته محليا نتيجة تحرك سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 1112 جنيها للجرام وهو نفس أسعاره صباحا، فيما يستقر الطلب ، ويسعي بعض التجار بخفض المصنعية لزيادة الطلب.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

واستقر مساء سعر جرام الذهب عيار 24 ويواصل مستوياته ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1270 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1112 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1112 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا فقد شهد استقرار ملحوظ ليبلغ 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8896 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات عند نحو 8896 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا هبوطا جديدا لليوم الثاني في التعاملات اليوم ليسجل نحو 1686دولارًا للأوقية مع بيانات إيجابية عن التضخم الأمريكي.