أسعار الذهب اليوم في مصر 15-8-2022.. وعيار 21 يستقر مساء التعاملات

استقرار جديد في نهاية التعاملات شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-8-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بمصر ، خلال اول ايام التداولات ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1055 جنيها لكل جرام بعد ثبات السعر في البورصة العالمية.

وينتظر الجميع اجتماع البنك المركزي حول تحديد سعر الفائدة ، ليواصل سعر المعدن الأصفر مستوياته بعد تراجعه 10 جنيهات صباحا فيما ينخفض الطلب رغم هبوط سعر الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر وقيام بعض التجار بخفض المصنعيه لزيادة الطلب.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1205 جنيهات)

واستقر مساءا سعر جرام الذهب عيار 24 ويواصل مستوياته ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1205 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيها)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1055 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (902 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا فقد شهد استقرار ملحوظ ليبلغ 902 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات عند نحو 8440 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37514 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار جديد في التعاملات اليوم نحو 1780 دولارًا للاوقية بعد انخفاضها اكثر من 20 دولار صباح اليوم بالبورصة العالمية.