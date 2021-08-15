أسعار الذهب اليوم في مصر 15-8-2021 وعيار 21 يسجل 781 جنيها

مع ثبات الاسعار العالمية والمحليه للذهب وسط تراجع الاقبال على شراء الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 15-8-2021 استقرارا متواصلا لليوم الثاني على التوالي خلال الأسبوع الجاري في منتصف تعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية، مع استمرار بورصة المعادن العالمية في الإغلاق وتوقف تعاملاتها للأجازة الأسبوعية.

وسجلت اسعار الذهب صعودا خلال الاسبوع الماضي باكثر من 20 جنيها للجرام ليعوض الذهب جزءا من خسائره قبل ان يستقر ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 781 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس المسائية، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر . المشغولات الذهبية

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 15-8-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (893 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 893 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (781 جنيها)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 781 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (670 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 670 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6250 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6248 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27683 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 893 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1779 دولارا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.