أسعار الذهب اليوم في مصر 15-7-2022.. وعيار 21 يخسر 17 جنيها

انخفاض مستمر على مدار اليوم تسجله أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-7-2022 بشكل كبير في تعاملات سوق الصاغة المسائية لتراجع الطلب على المعدن الاصفر عالميا ومحليا مع استمرار التذبذب في السعر بالتزامن مع خسارة اوقية الذهب نحو 35 دولار على مدار اليومين الماضيين في بورصة المعادن العالمية.

17 جنيها هي قيمة خسائر الذهب على مدار اليومين ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 987 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الظهيره التى سجلت 988 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1132 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير مساءا، ليسجل 1132 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (987 جنيه)

ووفقا لتجار الذهب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تأثر بقوة بهبوط السعر عالميا ليفقد نحو جنيهان على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 987 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (845 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 845 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7900 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 8 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 7900 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35092 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.132 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1702 دولار نهاية اليوم.

ويأتي انخفاض سعر الذهب على خلفيه توجه المستثمرين للمضاربة في الدولار بالاضافة الى عدم وجود طلب على المعدن عالميا.