أسعار الذهب اليوم في مصر 15-6-2022.. وعيار 21 يقفز بعد رفع سعر الفائدة الأمريكي

عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة منذ قليل، صعدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-6-2022 بقيمة 7 جنيهات للجرام الواحد في التعاملات المسائية اليوم بسوق الصاغة، بالتزامن مع صعود أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن.

وقفزت أوقية الذهب بأكثر من 19 دولارًا خلال التعاملات وتأثرت بها الأسعار في مصر، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي، الآن، إلى نحو 1002 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباحًا التى سجلت 995 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-6-2022 في التقرير التالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

قفزة ملحوظها سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، وهو أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1150 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1002 جنيه)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1002 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (855 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا، محليًّا ليبلغ 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8012 جنيهًا)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8012 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميًّا، فيما قفزت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1839 دولارًا.