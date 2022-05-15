أسعار الذهب اليوم في مصر 15-5-2022.. وعيار 21 يتراجع 20 جنيها

انخفضت أسعار الذهب اليوم، في مصر الأحد 15-5-2022 مرة أخرى بعد ثباتها، أمس بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات الآن، بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، بالتزامن مع إغلاق البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية اليوم.

وتراجع جرام الذهب اليوم نحو 20 جنيها على مدار اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1100 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1120 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 15-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1260 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1260 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1100 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو 15 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1100 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (940 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 940 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8800 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 160 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8800 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39060 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.260 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1808 دولار مساء اليوم.