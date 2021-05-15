أسعار الذهب اليوم في مصر 15-5-2021 واستقرار عيار 21 منتصف التعاملات

استقرت أسعار أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ فى بورصة المعادن العالمية، بعد قفزة كبيرة للأوقية الجمعة، لتعاود الثبات، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-5-2021 بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات اليومية، بمحالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية.

ولم تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر أي تغيرات ملحوظة، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي 794 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-5-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (906 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 906 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (794 جنيها)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أي تغير بشكل ملحوظ ليسجل 794 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (679 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 679 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6360 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر نحو 6360 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28196 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 906 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1843 دولارًا ببداية التعاملات.

تراجع مبيعات الذهب مع صعود السعر

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، إن الوقت الحالى هو الأفضل لشراء الذهب أو الاستثمار فيه وادخاره، موضحا أن هناك تراجعا كبيرا في المبيعات بشكل مستمر، في ظل أن سعر الذهب في مصر ما زال متدنيا مقارنة بسعره في نفس الفترة من العام الماضي.