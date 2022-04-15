قفزة ملحوظة سجلتها اوقية الذهب في اخر ايام تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد هبوط امس ، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-4-2022 في نهاية تعاملات اليوم المسائيه في سوق الصاغة المحلية ليواصل الملاذ الآمن مكاسبه عالميا ومحليا.

وصعدت أوقية الذهب بأكثر من 10 دولار ، وربح معها أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 7 جنيهات ، ليبلغ جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1016 جنيه للجرام، بعد هبوطه امس التى سجلت 1009 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح ما بين 60 الى 120 جنيه للجرام وفقا للقطعه او الشركة المصنعه

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1162 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 6 جنيهات ، وهو اعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1162 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1016 جنيه)

كما ان جرام الذهب اليوم عيار 21 شهد قفزة جديدة ليواصل مسلسل ارتفاعاته القوية مثل باقي الاعيره بالتعاملات ليبلغ 1016 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (871 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا بقيمة 7 جنيهات نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 871 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والاكثر في حساب المصنعيه

سعر الجنيه الذهب اليوم (8128 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8128 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36022 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.162 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1975 دولار قبل نهاية التعاملات الاسبوعية للبورصة العالمية