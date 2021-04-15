اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 15-4-2021 وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

توقعات بصعود مستمر وعيار 21 يسجل 768 جنيها
عمر سالم 7:35 م, الخميس, 15 أبريل 21 7:35 م, الخميس, 15 أبريل 21

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واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15- 4- 2021، ارتفاعًا بشكل كبير مع معاودة المعدِن الأصفر الارتفاع مجددًا في نهاية التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود سعر الذهب اليوم، في بورصة المعادن العالمية بلندن.

وارتفع سعر الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات على مدار اليوم  ، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في الوجه البحري والقبلي الآن نحو 768 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره في تعاملات الصباح التى سجلت 763 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15- 4- 2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (768 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21  صعودًا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل 768 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (656 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 656 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6144 جنيهات)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6144 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27185 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1767 دولارًا.

توقعات بارتفاع مستمر لسعر الذهب في مصر

وتسود توقعات باستمرار سعر الذهب في مصر للصعود مع ارتفاعه الكبير في التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية، متأثرة بصعود في سعر الذهب عالميًا ، مع تراجع سعر الدولار عالميا مما شجع المستثمرين على الاستثمار في المعدن الاصفر والذي يعد ملاذا امنا.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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