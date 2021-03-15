أسعار الذهب اليوم في مصر 15-3-2021.. وارتفاع عيار 21 بنهاية التعاملات

واصل سعر الذهب، اليوم، عالميًّا في بورصة المعادن العالمية في لندن في أول ايام تعاملاتها، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-3-2021، بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم المسائية بسوق الصاغة المحلية.

وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو جنيه للجرام ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 766 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التى سجلت 765 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (874 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 874 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (766 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 766 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (657 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 657 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27062 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 873 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1729 دولارًا.

تراجع المبيعات رغم تسجيل سعر الذهب مستوى متدنيًا

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك ضبابية في التعاملات الآن بسوق الذهب متأثرة بنظيرتها العالمية، لافتًا إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء، خاصة مع تسجيل سعر الذهب في مصر مستوى متدنيًا.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.