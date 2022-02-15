اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 15-2-2022 وتراجع عيار 21

عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام
عمر سالم 7:10 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 7:10 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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تواصل البورصة العالمية للمعادن تسجيل هبوط ملحوظ في تداولاتها اليومية يتبعه تراجع ملحوظ في سعر الذهب اليوم، وتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-2-2022 وينهي تعاملاته اليوميه بعد خسارة أوقية الذهب نحو 5 دولارات الآن نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عالميا.

تراجع جديد بقيمة جنيه في سعر الذهب بمصر بعد هبوط سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن والذي سجل نحو 808 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملاته صباحا التى سجلت 810 جنيهات، غير متضمنة المصنعية.

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المشغولات الذهبية فى مصر
المشغولات الذهبية فى مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (925 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل كبير خلال التعاملات الآن ليسجل 925 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوطا عنيفا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 808 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في التعاملات المحليه ليسجل 695 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6464 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28675 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 925 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت سعر أوقية الذهب عالميًّا تراجعا حادا خلال التعاملات اليوم نحو 1851 دولارا بعد خسارتها ما يقارب 8 دولار على مدار تعاملات اليوم

 

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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