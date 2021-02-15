اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 15-2-2021 وهبوط عيار 21 جنيهان

الصاغة : الاجازة الصينيه وجني الارباح يهبطان بسعر الذهب في مصر
عمر سالم 1:16 م, الأثنين, 15 فبراير 21 1:16 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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واصلت أسعار الذهب في تعاملات بورصة المعادن العالمية اليوم تراجعها لتتهاوي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-2-2021، بشكل طفيف على مدار تعاملات اليوم خلال منتصف التداول في سوق الذهب المحلية بمحال الصاغة بمصر.

وانخفض سعر الذهب في مصر بنحو جنيهان نتيجة تراجع سعر اوقية الذهب ، ليسجل سعر الجرام الواحد عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا نحو 795 جنيهات، مقارنة بنحو 797 جنيها نهاية تعاملات امس الاحد ، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة.

الذهب
الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر مطلع تعاملات اليوم الأثنين 15-ـ2ـ2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (909جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24، بنحو جنيهان الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 909 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (795 جنيهات)

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات ليسجل الآن 795 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (681 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 681 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6360جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6360 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشار

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 حتي الآن ليسجل نحو 27240 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 909 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1818 دولارات.

الصاغة : الاجازة الصينيه وجني الارباح يهبطان بسعر الذهب في مصر

وعلمت المال ان هبوط سعر الذهب يأتى على خلفيه الاجازة الصينية وهبوط الاقبال عالميا على خلفيه صعود الدولار واتجاه المستثمرين لشراء السندات الدولية ووجود نظرة تفاؤلية لديهم مما يساهم في تراجع أسعار الذهب اليوم

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وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب ، ان الطلب على المعدن الأصفر مازال ضعيفا دون المستوي ومتوقع استمرار التراجع على المدي القريب في ظل الركود الاقتصادي لحركة الشراء نتيجة ازمة كورونا وانخفاض القوة الشرائية.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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