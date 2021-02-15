أسعار الذهب اليوم في مصر 15-2-2021.. وثبات عيار 21 بنهاية التعاملات

الصاغة : الطلب ما زال متراجعًا رغم هبوط سعر الذهب في مصر

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-2-2021، الاستقرار بشكل واضح على مدار تعاملات اليوم خلال منتصف التداول في سوق الذهب المحلية بمحال الصاغة بمصر، على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم في تعاملات بورصة المعادن العالمية، اليوم.

ولم يتغير سعر الذهب في مصر نتيجة ثبات سعر أوقية الذهب، ليسجل سعر الجرام الواحد عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا نحو 795 جنيهًا، وهي نفس أسعار منتصف تعاملات اليوم الاثنين، غير متضمنة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة. الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر مطلع تعاملات اليوم الاثنين 15ـ2ـ2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (909 جنيهات)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، الآن خلال التعاملات اليومية، ليسجل 909 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (795 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات ليسجل الآن 795 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (681 جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتًا ليسجل 681 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6360 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6360 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 حتى الآن ليسجل نحو 27240 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 909 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1818 دولارًا.

الصاغة : الطلب ما زال متراجعًا رغم هبوط سعر الذهب في مصر

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، إن الطلب على المعدِن الأصفر ما زال ضعيفًا دون المستوى، متوقعًا استمرار التراجع على المدى القريب في ظل الركود الاقتصادي لحركة الشراء نتيجة أزمة كورونا وانخفاض القوة الشرائية.

يُذكر أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.